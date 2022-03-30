البلوجر أحمد أسام عن مشاركته في مسلسل «الكبير أوي»: خطوة كنت أتمناها

يواصل البلوجر أحمد أسام تصوير مشاهده في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2022، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، وعدد من نجوم الفن، من تأليف مصطفي صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.

وقال أحمد أسام، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل «الكبير أوي » الجزء السادس، ومتحمس جدًا لعرض المسلسل للجمهور، لأن به أحداث جديدة ومتواكبة مع التغيرات التكنولوجية.

أحمد أسام: سعيد بتجربة التمثيل

وأضاف أنه سعيد بتجربة التمثيل، لأنه كان يحلم بها منذ فترة كبيرة، وأنه سيستمر في تصوير فيديوهاته علي السوشيال ميديا، بجانب التمثيل، موضحا أن معظم مشاهده في المسلسل مع الفنان أحمد مكي: «هخلي الكبير أوي بلوجر وهنصور أنا وهو فيديوهات للسوشيال ميديا».

أحداث مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس

وقال الفنان هشام إسماعيل، في تصريح خاص سابق لـ«الوطن»، إنهم سيواكبون الموضة في المسلسل، مشيرًا إلى أنهم سيرتدون جلاليب ملونة.

وطرح البرومو الرسمي لمسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، وتفاعل معه الجمهور، وظهر في البرومو الكبير أوي وهو يصور فيديوهات، بينما ظهر الطفل يوسف صلاح في دور شخصية نجل حزلقوم، والطفل عبد الرحمن الملقب بـ«الطفل المعجزة»، والذي يجسد دور ابن الكبير أوي، وتجسد الفنانة رحمة أحمد دور زوجة الكبير الجديدة، ويجسد محمد سلام نفس شخصيته ولكن يساعد الكبير أوي في تصوير المسلسلات، ومن المقرر عرض المسلسل حصريًا علي شاشة قناة «أون».