انطلاق منتدى برلمان شباب وسط وغرب الدلتا بالغربية بحضور وزير الرياضة

انطلقت فعاليات المنتدى الثاني لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا، بمقر جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومئات الشباب من المحافظات المشاركة.

إنجازات غير مسبوقة للشباب في عهد الرئيس السيسي

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أنّ الإنجازات التي تحققت للشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد إنجازات غير مسبوقة، تأكيدًا على أنّ الشباب هم قلب مصر النابض وساعدها القوي وكنزها الاستراتيجي وقادة سفينتها نحو النمو والتقدم والوقود الدافع لبناء أمجادها.

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أنّ حلم تمكين الشباب بات حقيقة، والجمهورية الجديدة دولة شابة، أضحى شعارها التمكين بعد التأهيل، في ظل واقع ملموس يؤكد الرؤية المستقبلية للدولة المصرية، التي رسخت مبدأ تمكين الشباب، وتدشين جسر للتواصل بشكل مستمر معهم، باعتبارهم أحد الأضلاع الرئيسية في التنمية المستدامة.

الاستفادة من قدرات الشباب

ودعا رئيس جامعة طنطا، الشباب، لاستثمار المنتدى في نسخته الثانية لإيجاد مساحات مشتركة بين الأفكار والرؤى الشبابية المختلفة والاستفادة من قدرات الشباب وأفكارهم الخلاقة بما يحقق البناء والتنمية وصياغة مستقبل أفضل لوطننا.