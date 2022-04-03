توزيع 5 آلاف وجبة بالمترو ضمن حملة «هنفطر في المحطة»

نظمت العلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حملة «هنفطر في المحطة» بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، طوال شهر رمضان المبارك.

وتوزع الحملة الوجبات الخفيفة يوميًا بإشراف العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، وبالتنسيق مع المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

توزيع 500 وجبة خفيفة في 10 محطات مترو

ووزع متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير، بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري، وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، 500 وجبة خفيفة في 10 محطات مترو بالخط الأول والثانى على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب.

ويتم التوزيع داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة وهي «الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - السيدة زينب».

جدير بالذكر، أن هذه الحملة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق، حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.