أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس، والموافق السادس من رمضان، إذ يبحث المسلمون عن موعد أذان الفجر لمعرفة وقت الإمساك عن الطعام وبدء صيام يوما جديدا في الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس

وحدد البيان الصادر عن الهيئة المصرية الهامة للمساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس، والموافق 7 أبريل 2022 أي 6 رمضان 1443هجريا، وستكون صلاة الفجر في تمام الساعة 4:03 صباحًا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسملين الصائمين عن تناول الطعام أو الشراب أو الإقتراب من أى مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم، فيما يأتى موعد الإمساك في تمام الساعة 3:47 صباحًا، أي قبل أذان الفجر بـ15 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان

وحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس، هي كما يلي:

- يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:03 صباحًا.

- موعد الشروق في الساعة 5:32 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء تحين في تمام الساعة 7:31 مساءً.