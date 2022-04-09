طقس معتدل بشمال سيناء والعظمى تسجل 20 درجة مئوية

تشهد قرى ومدن محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طقسا معتدلا منذ ساعات الصباح الأولى حتى اللحظة، بعد يوم بارد نهارا وشديد البرودة ليلا.

وأكد المرصد المناخى بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن درجات الحرارة اليوم وصلت إلى 20 درجة مئوية، وهو طقس مثالي، بعدما انخفظت درجات الحرارة ليلة أمس الى ما يقرب من 17 درجة مئوية، واختفت أشعة الشمس طوال النهار، كما هبت رياح باردة على جميع الأنحاء.

لا شكاوى بسبب الطقس

وأضاف البيان، أن الأمور تسير بشكل طبيعي بمدينة العريش، ولم يتلق المجلس أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين بسبب الطقس أو الانخفاض في درجات الحرارة.

وفى مدينة الشيخ زويد، واصل عمال النظافة والهيئة بمجلس المدينة تنظيف الشوارع من القاذورات التي خلفتها الرياح المحملة بالأتربة، والتي ضربت المدينة الساعات الماضية.

تعليمات للباعة الجائلين بعدم رمى القمامة في الشوارع

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إنه أصدر تعليمات بضرورة تنظيف الشوارع، مشددا على الباعة الجائلين بعدم رمي القمامة بشارع سوق الثلاثاء بوسط المدينة، والتعاون مع عمال المجلس في وضع القمامة في المكان المخصص لها، حتى يسهل نقلها بسيارات المجلس إلى الأماكن المخصصة.

وأضاف «عرادة»، أن الطقس اليوم يعتبر مثاليا، ودرجات الحرارة متوسطة ما بين الحرارة والبرودة، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى بمدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها جنوب وغرب المدينة.