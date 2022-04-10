الجيزة تعلن تعيينات للجنسين.. الوظائف المطلوبة والشروط للمتقدمين

أعلنت محافظة الجيزة، توافر فرص للتدريب والتأهيل لسوق العمل، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، في إطار الاهتمام بالارتقاء بشباب المحافظة من الجنسين.

نوعية الوظائف المطلوبة وفقا لإعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الوظائف المطلوبة، وفقا لإعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وهي سيلز إداري «إن دور»، بشركة كونكت.

الشروط والمميزات المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف

كشفت محافظة الجيزة، عن 9 شروط، يجب أن تتوفر في المتقدمين لشغل الوظيفة، فضلا عن بعض المميزات كالآتي:

- مكان العمل «المعادي» تقسيم اللاسلكي.

- مواعيد العمل من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

- يتوافر لشاغلي الوظيفة المطلوبة «تأمينات صحية واجتماعية»

- راتب ثابت لشاغلي الوظيفة يقدر بـ3 آلاف جنيه شهريا.

- يشترط الخبرة السابقة بمجال السيلز.

- يسمح بالتقدم «شباب- فتاة».

- يشترط أن يكون خريج متفرغ نهائي.

- أن يكون المتقدم جادا في العمل.

- الحد الأقصي لسن المتقدمين 30 عاما.

- مستوى اللغة الإنجليزية مقبول.

عنوان ومكان التقديم للوظائف المطلوبة

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقديم لشغل وظيفة سيلز إداري «إن دور» بشركة كونكت، التوجه إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان «300 ميدان الجيزة- عمارة النبراوي الدور الثاني من الأحد إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا».