حملة لإزالة المباني المشيدة حديثا على الأراضي الزراعية بسوهاج

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما، حملة إزالة فورية بمجلس قروي أم دومة، بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

إزالة مبنى حديث على مساحة 70 مترا بطما

وجرى تنفيذ الحملة برئاسة حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، ورئيس مجلس قروي أم دومة، بالتعاون مع مسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز طما في محافظة سوهاج، ومسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج.

شملت الحملة إزالة مبنى على أرض زراعيةمشيد حديثا على مساحة 70 مترا، في قرية الحلاقي، التابعة لمجلس قروي أم دومة.

إزالة مبنى على 100 متر بقرية القطنة

وجرت إزالة مبنى آخر حديث أيضا، بقرية القطنة التابعة لمجلس قروي أم دومة، والمقام على مساحة 100 متر.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الوحدة مستمرة في العمل للحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تناقص الرقعة الزراعية بالمركز.

تدبيش طريق الطواحين بأخميم

وفى سياق آخر، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، أعمال تدبيش وتهيئة وتوسعة طريق الطواحين بقرية الحواويش بمركز أخميم، تمهيدا لأعمال الرصف.