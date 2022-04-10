القبض على الابن العاق بالعريش.. ووالدته تنفي تعديه عليها بالضرب

بعد ساعات قليلة من نشر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي أستغاثات، تفيد بأن شاب يعتدِ على أمه المسنة بالسب والضرب، تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء، من القبض على الابن «العاق»، لمعرفة أسباب التعدي والتحقق من الواقعة.

جيران السيدة يؤكدون صحة الواقعة

قال شهود عيان من جيران السيدة المسنة لـ«الوطن»، لم يتم معرفة ما وصلت إليه التحقيقات مع الابن المقبوض عليه من قبل قوات الشرطة للتحقيقات، وأخذ أقوال الجيران الذين أكدوا صحة الواقعة، موضحين أن الشاب العاق دائم الشجار مع أمه المسنة والمريضة باللفظ، وغير ذلك.

فرع المجلس القومي للمرأة يطمئن على السيدة المسنة

توجه فريق من المجلس القومي للمرأة بمدينة العريش، إلى منزل السيدة المسنة، التي أنكرت ذلك، قائلة: إنه يمر بضائقة مالية وظروف تجعله دائم العصبية، لكنها تتمنى أن يخرج من التحقيقات ويعود لها مباشرة، موضحا أنه قلب الأم.

المجلس القومى للمرأة يؤكد متابعته لحالتها

قالت إحسان داوود الغالي مقررة فرع المرأة في سيناء، في بيان لها، إنه بناء علي الشكوى التي جرى نشرها على السوشيال ميديا، وتفاعل معها الجميع، جرى تشكيل فريق من أعضاء المجلس ضم، فاطمة نصار وفريال عبيد، وعايدة مصبح عضوات الفرع، ونسرين حمدي محامية مكتب الشكاوى، برئاسة مقررة الفرع، لبحث الاستغاثة التي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في العريش، ومدى صحتها، من خلال التواصل بجيران السيدة المسنة، والحصول علي المعلومات التي تخص الواقعة، التي أكد الجيران صحة الواقعة بالفعل.

وأضافت «الغالي»، أنه تم زيارة الحاجة محفوظة، التي أبدت سعادتها بالزيارة، لكنها أنكرت ضرب أبنها لها، مؤكدة أنه يقوم على خدمتها، وهى تتمنى عودته سريعا لها.

التواصل مع أقاربها لإنهاء المشكلة

أكد المجلس القومي للمرأة في بيان له، أنه سيتواصل مع أقاربها، للوقوف على حل المشكلات المتعلقة، مؤكدا أنه سيقوم بتكرار الزيارة مرة أخرى، ودعم السيدة نفسيا واجتماعيا وماديا.

يذكر أن عددا من نشطاء التواصل الاجتماعي، نشروا على صفحاتهم، نداءات بضرورة معاقبة شاب وصفوه بالعاق، لاعتدائه على أمه باللفظ والضرب، بحسب أقوال الجيران الذين أكدوا أنهم كانوا يسمعون صراخها، وبناء على ذلك، توجه فريق من الشرطة إلى مسكن السيدة، وجرى بالفعل القبض على الابن، فيما تراجعت السيدة عن اتهام الابن بعقوقها.