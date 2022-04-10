سوهاج في 24 ساعة.. بدأت بجثة مجهولة وانتهت بافتتاح مشروع النقل الجماعي

يوم دامي شهدته محافظة سوهاج، إذ بدأ بالعثور على جثة مجهولة لذكر بالغ، طافية على سطح مياه ترعة الطهطاوية بمركز المراغة، فضلا عن حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بين سيارة «ملاكي» وسيارة «ميكروباص»، وإصابة سيدة من مستقلي «الميكروباص»، وقائد السيارة الملاكي ومرافقه، فضلا عن الحكم بالإعدام شنقا على ثلاثة أشقاء من مركز أخميم لقتلهم، طفلين من أبناء عمومتهم، ومحاولة قتل الثلاثة لخلاف حول الميراث مع والدهم.

اليوم، اختتم بنهاية سعيدة عقب إفتتاح، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لمشروع النقل الجماعي بمحافظة سوهاج، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

العثور على جثة شاب مجهولة

عثر أهالي مركز المراغة بمحافظة سوهاج، على جثة مجهولة لشاب في ترعة الطهطاوية بمركز ومدينة المراغة، وبمناظرة الجثة، تبين أنها لشاب ذكر بالعقد الثاني من العمر، لا يحمل أى إثبات شخصية، وجرى نقل جثتة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وأفاد تقرير الطب الشرعي، بأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق.

3 مصابين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي

وقع حادث تصادم بين سيارة «ميكروباص» وأخرى «ملاكي»، إذ اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة الملاكى ليصطدم بسيارة الميكروباص، ويصاب قائد السيارة الملاكي «محمد» 45 عاما، عامل من مركز جرجا، بكسور متفرقة بالجسم، ومرافقه «جودة» 30 سنة، عامل من مركز جرجا أيضا بجرح قطعي بالوجه وكدمة بالعين اليسرى، ومن مستقلي السيارة الميكروباص، أصيبت «حنان» 45 عاما ربة منزل، من مركز أخميم، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

الإعدام لثلاثة أشقاء قتلوا طفلين وشرعوا بقتل الثالثة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكم بالإعدام على ثلاثة أشقاء من مركز أخميم بمحافظة سوهاج هم (أ. ق) وشقيقيه (ح. ق) و(م. ق)، حيث تجردوا من مشاعر الإنسانية وقاموا بقتل الطفلين «ح- ع» 10 سنوات و«ع- أ» 10 سنوات، من أبناء عمومتهم، وأقدموا على قتل طفلة ثالثة، بأعيرة نارية من «بنادق ألية» كانت بحوذتهم لخلاف مع والد الأطفال، وعمهم حول ميراث الجد، الذى يربط بين المتهمين والمجنى عليهم، ليسدل الستار على الواقعة التى تعود إلى عام 2019.

افتتاح مشروع النقل الجماعى بمحافظة سوهاج

واختتم اليوم، بافتتاح الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشروع النقل الجماعي، الذى كان من المقرر افتتاحة صباح 10 أبريل، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لكنه افتتح مساء 9 أبريل لظروف طارئة، بأجندة أعمال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.

ويستهدف المشروع، إقامة عدة محطات نقل جماعي، لسيارات «ميني باص» بتعريفة موحدة، تعمل على مدار اليوم، بين مراكز محافظة سوهاج المختلفة.