موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية 11 رمضان

يهتم الصائمون بالبحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية، لتناول طعام السحور قبل الأذان استعدادا لصيام اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم.

«الوطن» تنشر موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية، والموافق 11 رمضان، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، إذ من المقرر أن يبدأ السحور في القليوبية في الساعة الثانية عشر صباحا وحتي قبل أذان الفجر في حوالي الساعة الرابعة صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية

ويهتم الصائمون بمعرفة موعد السحور ليتمكنوا من إتمام طعامهم قبل أذان الفجر بدقائق معدودة، والبدء في الصيام، إذ يختلف موعد الإمساك والأذان من يوم لآخر، ويبدأ الإمساك عن الطعام في يوم الثلاثاء 11 رمضان، في الساعة 03:44 دقيقة صباحًا.

ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 04:01 صباحا، على أن يكون موعد الشروق في الساعة 5:32 صباحًا.

مواقيت الصلاة 11 رمضان

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فأن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية، كالتالي:

- موعد أذان الفجر 04:01 صباحا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر في الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:20 مساءً.

- تؤذن صلاة العشاء عند الساعة 7:40 مساءً، وبعدها يؤدي الصائمون صلاة التراويح.