غدا.. توقف القطارات الروسية المكيفة بمحطات مغاغة وملوي ونجع حمادي

أكدت هيئة السكة الحديد، أنها بدأت الاستعدادات النهائية لرحلات عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير التذاكر بشبابيك التذاكر، وإحكام السيطرة على السوق السوداء، علاوة على تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، إضافة إلى تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تعليمات السكة الحديد بشأن وقوف القطار الروسي

وأصدرت هيئة السكة الحديد، تعليمات جديدة بشأن وقوف القطار الروسي في محطات المنيا وقنا بالصعيد، بدء من صباح غد الخميس الموافق 14 أبريل الجاري، حيث سيتم وقف القطارات الروسية المكيف أرقام 3006 روسي ثالثة مكيف خط «القاهرة - أسوان» و3007 روسي ثالثة مكيفة خط «أسوان - القاهرة»، بمحطات مغاغة وملوي ونجع حمادي.

السكة الحديد: وقف القطارات الروسية المكيفة بـ 3 محطات غدا

وقالت السكة الحديد، في بيان لها اليوم، أن وقف القطارات الروسية المكيفة بمحطات مغاغة وملوي ونجع حمادي، سيكون كالتالى:

1- توقف القطار رقم 3006 مكيف «القاهرة / أسوان» بمحطات مغاغة، ملوي، نجع حمادي.

2- توقف القطار رقم 3007 مكيف «أسوان / القاهرة» بمحطات مغاغة، ملوي، نجع حمادي.

3- تعديل مقرر توقف القطار رقم 833 روسي ثالثة تهوية ديناميكية بداية من محطة الواسطى حتى محطة القاهرة.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأوضحت السكة الحديد، أنه يتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

وأكدت السكة الحديد أن جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال تعقيم قبل انطلاق الرحلات، مشيرة إلى أن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، دون حدوث أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل، تزامنا مع اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2022.