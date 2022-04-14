6 سيارات «زيرو» أسعارها أقل من 175 ألف جنيه.. تعرف على مواصفاتها
عضو «رابطة التجار»: اتجاه لشراء موديلات 2019 و2022 بسبب السعر
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:39 ص | الخميس 14 أبريل 2022
أرشيفية
شهد سوق السيارات ارتفاعا في أسعار السيارات الحديثة بكل أنواعها بسبب حالة التضخم العالمية التي ضربت العالم، ما اضطر الدول المُصنعة إلى رفع سعر السيارات خلال الأشهر الماضية.
وقال أحمد عبدالسلام عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات اتجهوا إلى امتلاك سيارات موديلات الأعوام الماضية بداية من 2019 و2020 و2021 وذلك بسبب انخفاض سعرها عن أسعار السيارات موديلات 2022.
وأوضح أن أسعار السيارات زادت بنسبة 15% من قيمة السيارة وتعتبر للمرة الرابعة تسجل السيارات عالميا ارتفاع في أسعارها بعد انتشار جائحة كورونا وأزمة الرقائق الالكترونية بالإضافة إلى عمليات الغلق وزادة أسعار النقل والشحن وأخيرا اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا .
انتعاشه في سوق السيارات المستعملة بسبب العيد
ورجح عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات المستعملة والحديثة من المرجح أن تشهد حالة من الانتعاشه بسبب عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى عروض التقسيط المباشر فى امتلاك السيارة.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات التي لم تتجاوز 175 ألف جنيه من الموديلات العام الماضي، ويبدأ سعرها من 153 ألف جنيه .
أسعار السيارات اليوم
لادا جرانتا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال
Full option 1600 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 153,000
سوزوكى اسبريسو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال
فول اوبشن 1000 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 153,900
شيفروليه لانوس2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال
جميع الكماليات 1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 166,400
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال
Standard 1300 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 166,900
سوزوكى سويفت ديزاير 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال 1200 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 171,900
بى واى دي
ناقل الحركة الخاص بالسيارة F3 2021 مانيوال
CC1500
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 174,000