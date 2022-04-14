6 سيارات «زيرو» أسعارها أقل من 175 ألف جنيه.. تعرف على مواصفاتها

شهد سوق السيارات ارتفاعا في أسعار السيارات الحديثة بكل أنواعها بسبب حالة التضخم العالمية التي ضربت العالم، ما اضطر الدول المُصنعة إلى رفع سعر السيارات خلال الأشهر الماضية.

وقال أحمد عبدالسلام عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات اتجهوا إلى امتلاك سيارات موديلات الأعوام الماضية بداية من 2019 و2020 و2021 وذلك بسبب انخفاض سعرها عن أسعار السيارات موديلات 2022.

وأوضح أن أسعار السيارات زادت بنسبة 15% من قيمة السيارة وتعتبر للمرة الرابعة تسجل السيارات عالميا ارتفاع في أسعارها بعد انتشار جائحة كورونا وأزمة الرقائق الالكترونية بالإضافة إلى عمليات الغلق وزادة أسعار النقل والشحن وأخيرا اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

انتعاشه في سوق السيارات المستعملة بسبب العيد

ورجح عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات المستعملة والحديثة من المرجح أن تشهد حالة من الانتعاشه بسبب عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى عروض التقسيط المباشر فى امتلاك السيارة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات التي لم تتجاوز 175 ألف جنيه من الموديلات العام الماضي، ويبدأ سعرها من 153 ألف جنيه .

أسعار السيارات اليوم

لادا جرانتا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال

Full option 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 153,000

سوزوكى اسبريسو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال

فول اوبشن 1000 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 153,900

شيفروليه لانوس2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال

جميع الكماليات 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 166,400

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال

Standard 1300 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 166,900

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال 1200 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 171,900

بى واى دي

ناقل الحركة الخاص بالسيارة F3 2021 مانيوال

CC1500

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 174,000