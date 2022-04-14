مترو الأنفاق: الدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام قبل الإفطار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاقـ المسؤولة عن تشغيل الخطين الأول والثاني، وشركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، والمسؤولة على صيانة وتشغيل الخط الثالث للمترو، رفع حالة الطوارئ وتشغيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات، مع الدفع بقطارات إضافية؛ لمواجهة الزحام على الأرصفة قبل الإفطار، طوال شهر رمضان 2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا.

مد ساعات العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل طوال رمضان 2022

وتمد الخطوط الثلاثة بمترو الأنفاق، ساعات تشغيل القطارات، طوال شهر رمضان 2022، حيث تبدأ ساعات العمل من الساعة 5.15 صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

إجراءات صارمة ضد كورونا طوال شهر رمضان 2022

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تنفّذ بصورة دورية طوال شهر رمضان 2022، إجراءات صارمة ضد كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي أعطال للقطارات في أول 12 يوما في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنّه تم تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بمحطات الخطين الأول والثاني، لمنع حدوث أي زحام داخل المحطات.

لم نرصد أي إصابات بكورونا خلال رحلات رمضان

وأشار عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الشركة تدفع بقطاراتٍ إضافية وقت الذروة، لمنع حدوث أي زحام داخل المحطات خلال شهر رمضان 2022، مؤكدا أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، منذ انطلاق رحلات شهر رمضان المبارك.