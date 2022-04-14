لأول مرة في مصر.. سائقات مترو الأنفاق مستعدات لقيادة القطارات

أعلنت شركة «ار.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو، والمسؤولة على صيانة وتشغيل الخط الثالث للمترو، تخرج الدفعة الأولى من سائقات مترو الأنفاق، للعمل بالخط الأخضر الثالث، اللاتي تم تدريبهن على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو، وتم تكريمهم من الرئيس التنفيذي لشركة «اّر.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو، وديع بوشيحة.

تدريب سائقات مترو الأنفاق يساهم في المزيد من الكوادر المصرية

وأوضح الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن تدريب سائقات مترو الأنفاق من السيدات سيساهم في إضافة المزيد من الكوادر المصرية الفعالة لأحد أهم المشروعات القومية والحيوية المرتبطة بتسهيل حياة المواطنين، كما سيساهم في توفير المزيد من الفرص الحقيقية للشباب للعمل، وأن التعاون مع الشركة يحقق أهداف الهيئة ووزارة النقل بشكل عام، لما تقدمه من خبرات عالمية في قطاع النقل والمواصلات للسوق المصري، من خلال دورها في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد على كوادر مدربة على أعلى مستوى، حيث يتم تعيين أكثر من 90% منهم من الكوادر المحلية المدربة على أعلى مستوى.

سائقات مترو الأنفاق خضعن لتدريبات واختبارات على مستوى عالي

ومن جانبه، قال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة «اّر.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو، أن سائقات مترو الأنفاق، اللاتي اجتزن التدريبات والاختبارات لوظيفة «قائدة قطار»، خضعن لتدريبات واختبارات على مستوى عالي لقياس مدى ملاءمتهن لقيادة مترو الأنفاق وطرق التحكم فيه، وتعد تلك الخطوة هي سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.

نعمل على تطوير نظام التشغيل للمترو

وأضاف في بيان رسمي، قبل قليل، أن الشركة تعمل على تطوير نظام التشغيل للمترو والاهتمام برفع مستوى الصيانة، بجانب إضافة المزيد من المميزات التكنولوجيا داخل محطات المترو لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المترو، ونقل هذه الخبرات للعاملين المصرين بقطاع المترو.

وتقوم التدريبات الخاصة لمتقدمين على وظيفة سائقات مترو الأنفاق، على التعامل مع تكنولوجيا قطارات مختلفة، ويتم تدريبهم على كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن يواجهها السائق خلال قيادته للقطار، حيث تخضع المتدربات لتدريب عملي على أجهزة المحاكاة، وهي الأجهزة التي تحاكي تمامًا خط المترو الذي ستعمل عليه السائقة، وكل خط من خطوط المترو له جهاز محاكاة مختلف لتدريب السائقات اللاتي سيعملن على قطاراته، حيث أن السيداتين سيقدن القطار قريبا.

اختيار المناسبين للوظيفة من قبل لجنة متخصصة

وحرصت شركة «اّر.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو باختيار المناسبين للوظيفة من قبل لجنة متخصصة حسب معايير محددة للتأكد من ملائمه المتقدم للوظيفة، وضمان حالتهن الصحية وقدرتهن على القيام بها، تحقيقا لمعايير الأمن والسلامة نظرا لحساسية الوظيفة وارتباطها بحياة وسلامة وأمان ركاب المترو، مع التأكيد على أن الاختبارات تتم على أعلى مستوى من الاحترافية والتي انعكست على اجتياز سيدتان من المتقدمات فقط من إجمالي ثلاث سيدات تقدموا لشَغر الوظيفة، وهم هند عمر محمود، وسوزان محمد أحمد سامي.

78 سائقا وسائقة

ويذكر أن شركة «آر أية تي بي» ديف للنقل كايرو، قد احتفلت في بداية العام الماضٍ بتخرج الدفعة الأولى من السائقين بحضور الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ووديع بوشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، ليصل عدد السائقين حاليا بالشركة إلى إجمالي 78 سائقا وسائقة، كما أن الشركة تعمل على تخريج دفعات جديدة من السائقين سيتم تدريبهم وتعينهم خلال الفترة المقبلة.