فريق طبي بـ«قنا الجامعي» ينقذ حياة عجوز بعملية «ويبل».. استغرقت 7 ساعات

نجح فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي، في استئصال ورم خبيث بالبنكرياس، لمريضة تبلغ من العمر 73 عاما، وقال الدكتور أحمد عمر، أستاذ جراحة الأورام والمناظير بالمستشفى، ورئيس الفريق الطبي، إن المريضة من محافظة البحر الأحمر، ونقلت للمستشفى تعاني من ارتفاع نسبة الصفراء.

جراحة الأورام في مستشفى قنا الجامعي

وأضاف أستاذ جراحة الأورام وبالمناظير بمستشفى قنا الجامعي، أن المريضة نقلت إلى عيادة جراحة وأورام ومناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى قنا الجامعي، تعانى من ارتفاع نسبة الصفراء، وبإجراء التحاليل والأشعات المطلوبة جرى تشخيص الحالة أنها تعاني من صفراء انسدادية نتيجة ضيق بالقناة المرارية مع حصوة صغيرة.

وتابع بأنه بناء على نتائج التحاليل، تم إجراء منظار للقنوات المرارية لاستخراج الحصوة وتوسيع الضيق، والذي أثبت وجود ورم برأس البنكرياس والإثنى عشر، وجرى أخذ عينة من الورم بالمنظار وكانت النتيجة إيجابية للأورام.

عملية «ويبل» تستغرق 8 ساعات

وأردف أستاذ الجراحة في مستشفى قنا الجامعي، أنه شرح طرق العلاج المتاحة للمريضة من تدخل جراحي وإجراء عملية «ويبل»، وهي عملية كبرى تستغرق من 6 إلى 8 ساعات، وتحتاج لمهارة ودقة من الجراحين أو اللجوء للعلاج الكيماوي والإشعاعي، إلا أن المريضة اختارت العلاج الجراحي ثقة منها في كفاءة المستشفى والأطباء.

وأوضح الدكتور أحمد عمر، أن العملية الجراحية استغرقت 7 ساعات وخرجت المريضة لوحدة العناية المركزة، حيث مكثت بها 12 ساعة، وخرجت في اليوم التالي للقسم الداخلي لاستكمال العلاج وهي بحالة جيدة تماما.

عملية شديدة التعقيد

وأشار إلى أن عملية «ويبل» من العمليات الكبيرة شديدة التعقيد، وتحتاج لأطباء متخصصين في هذه الجراحات الدقيقة، وهو ما تتميز به وحدة جراحة وأورام ومناظير الجهاز الهضمى والكبد بقسم الجراحة العامة بمستشفى قنا الجامعي، والتي تعتبر من الأماكن القليلة على مستوى الصعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حجاجي منصور، مدير عام للمستشفيات الجامعية في قنا.

وعملية ويبل، تُجرى لإزالة رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة «الإثنا عشر» والمرارة والقناة الصفراوية.