تسجيل جديد لأبوالفتوح بالاختيار 3 الحلقة 14: وصول «أبوإسماعيل» للسلطة كارثة

عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14، الذي يعرض على شاشة «أون»، تسجيلًا جديدًا للقيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، إذ يرى أن وصول حازم صلاح أبوإسماعيل للرئاسة سيكون بمثابة «كارثة».

«أبو إسماعيل» لو وصل السلطة تبقى كارثة

وقال عبدالمنعم أبوالفتوح، خلال التسجيل، الذي عرضه مسلسل الاختيار 3: «أنا كنت أرى في حازم صلاح أبوإسماعيل هذا الإنسان المتدين، وصوله للسلطة بمثابة كارثة».

مصر مش هتستحمل «الهباب» اللي بيعمله

وأضاف: «أنا قولتله الكلام دة يا سيادة اللواء، راجل متدين، قولتله أنت لو وصلت للسلطة في مصر يا ابني كارثة، ايه اللي بتعمله دة؟ هي مصر تستحمل الهباب اللي أنت بتعمله؟ دة إيه دة؟».

مكنتش أعرف إن أمه أمريكية

وتابع: «لكن للأسف كان له مناصرين وله مؤيدين، وجت من عند ربنا والله، لا كنت أعرف إن أمه أمريكية ولا خالته إيه ولا أي حاجة».