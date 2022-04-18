ضبط 1248 قضية حجب سلع غذائية ومصادرة 38 طن أرز في حملات مكثفة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد زيادتها.

حملات مكثفة لشرطة التموين في مختلف المديريات

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة بينها 9 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 115.820 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف و65 طن أسمنت»، بالإضافة إلى 433 قضية بيع بأسعار أعلى من المقررة بإجمالي مضبوطات بلغت 40.156 طن «دقيق، زيت طعام، سكر، مكرونة، أرز، أسمدة، 154 أسطوانة بوتاجاز و1640 قطعة مستلزمات طبية و 5 طن أسمنت.

526 قضية في مجال مخالفات المخابز

وحررت الحملات 526 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن «18 قضية دقيق تجميع وتصرف – 103 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن – 96 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 52 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 48 قضية توقف عن الإنتاج – 51 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 30 قضية إنتاج خبز مطاعم - 128 قضية متنوعة أخرى، إلى جانب 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 3.360 طن أسمدة زراعية وسكر تمويني، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 236,386 طن و1600 رغيف بلدي مدعم و1640 قطعة مستلزمات طبية و154 أسطوانة بوتاجاز و58 بطاقة تموينية ذكية.

مصادرة 38 طن أرز أبيض وأرز شعير

كما صادرت الحملات 38 طن أرز أبيض وأرز شعير، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة المدير المسئول عن مضرب أرز بمحافظة الدقهلية، فضلا عن ضبط 10.800 طن سكر حر معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، كما أسفرت الحملات عن الآتي:

- ضبط 10 أطنان دقيق أبيض بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة صاحب مخزن دقيق دون ترخيص بمحافظة بنى سويف.

- ضبط 50 طن أسمنت بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط 15 طن أسمنت تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق في حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الدقهلية.

- ضبط 50 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

- ضبط 20 طن أسمدة زراعية دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بمحل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

- ضبط 3.15 طن دواجن دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة وذلك في ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

- ضبط 1.11 طن لحوم مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

- ضبط 145 طن مخللات و5 أطنان ملح طعام معبأة داخل شكائر وبراميل دون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة الشرقية.

- ضبط 7.500 طن مخللات معبأة داخل عبوات دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة البحيرة.

- ضبط 6.5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز سياحي بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة وذلك لإدارته المخبز دون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على 650 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

وفى ذات السياق أمكن ضبط صاحب مخبز ببلدي كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لإدارته المخبز دون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على 650 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

جهود تحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

وتابعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

- شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (3128) قضية متنوعة.

- ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 12647 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

- ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 202 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

- تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من تحرير 88 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص».

- حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 1350 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية».

مواصلة مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وعلى جانب آخر تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد»، والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.