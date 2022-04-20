يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 19 والقنوات الناقلة، لمعرفة تطورات الصدام بين مستر «لطفي» وكيل مدرسة «رؤية» الخاصة، ويجسد دوره صلاح عبدالله، والمشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق ويلعب دوره مصطفى شعبان، بعد تمرد الأخير ورفضه الانصياع لأوامر «لطفي».

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 19 والقنوات الناقلة

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 19 والقنوات الناقلة، منصة «watch it» الإلكترونية، وشاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 19 والقنوات الناقلة، شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

صدام بين لطفي وعامر عبد الرازق

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 18، رفض عامر عبد الرازق، اقتراح مستر لطفي بضرورة جمع الطلاب وتفتيشهم بعد سرقة مبلغ مالي خاص بأقساط المدرسة من داخل شنطة أحدهم بالفصل.

وطلب «عامر» تفتيش كل طالب بمفرده وعلى حدى، حتى لا ينكشف أمر الطالب السارق أمام زملاءه، وأيدته ميس زهرة، مديرة المدرسة وتجسد بدورها الفنانة لبلبة، الأمر الذي تسبب في غضب «لطفي».

وبعد انتهاء اليوم الدراسي، ذهب مستر «لطفي»، إلى مقر مشروع عامر إكسبريس الخاص بمستر عامر عبد الرازق، وهدده بضرورة الانصياع لأوامره وعدم تجاهله، خاصة أنه من زرعه داخل المدرسة مستغلًا تشابه الأسماء مع أستاذ بالجامعة الأمريكية للسيطرة على المكان وإزاحة «زهرة» من منصبها.