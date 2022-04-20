افتتاح 14 مسجدا بشمال سيناء الجمعة القادم.. والتليفزيون المصرى ينقل الخطبة

أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان لها اليوم، أن التليفزيون المصرى سينقل صلاة الجمعة من مدينة العريش بعد غد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد شمال سيناء، التي توافق 25 أبريل الحالي.

صلاة الجمعة بحضور القيادات التفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة

وأوضحت العلاقات العامة بشمال سيناء أن صلاة الجمعة سوف تتم بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، واللواء أشرف ربيع، مدير الأمن والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، والنواب وعدد من نشطاء المجتمع المدني.

من جهته قال الشيخ إبراهيم جمعة مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان له، إن يوم الجمعة المقبل سيشهد افتتاح 14 مسجدا جديدا بالمحافظة، من بينها 5 مساجد في مركز ومدينة نخل، 4 مساجد بمركز ومدينة الحسنة، 3 مساجد بمدينة العريش، ومسجدين بكل من مدينة بئر العبد وقرية رمانة.

التزام شيوخ الأوقاف بقواعد الدروس والخطابة والوعظ

وأكد جمعة على أن جميع المساجد بشمال سيناء تلتزم بقواعد الخطابة والدروس والوعظ بالمحافظة، وذلك بأجراء متابعات هامة على المساجد، وخصوصا في صلاة التراويح بشهر رمضان، موضحا أن تعليمات الوعظ في صلاة التراويح تتضمن 5 دقائق بعد الأربع ركعات الأولى، ودرس آخر بشكل يومى بعد صلاة العصر بجميع المساجد في المحافظة.

وأشار مدير أوقاف شمال سيناء إلى أنه تم توفير فرش للمساجد بالقرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، حيث سيتسلم مسؤلو المساجد اليوم الفرش الأخير لمسجد الظهير جنوب المدينة.