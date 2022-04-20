جمارك مطار الغردقه تحبط محاوله تهريب دعامات للقلب ملفوفة على جسد راكبة

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة محاولة تهريب عدد من دعامات القلب بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنه 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته .

إحباط تهريب دعامات القلب

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على طائرة خطوط الطيران التركية اشتبه جابر عبدالمنعم مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول فى راكبة مصرية نظراً لكثرة السفر والتردد.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه كريم فتحى مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان رئيس القسم فتلاحظ وجود أشياء معتمة.

ضبط 76 دعامة مخبأة على جسد راكبة

وبالعرض على هشام شرارة مدير الإدارة قرر تكليف مهند سامى مدير الحركه ومحمد محمود فاوى مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكبة ولم يسفر التفتيش عن وجود شئ .

ونظرا لإرتباك الراكبة تم استدعاء الشرطية عبير صبحى فتبين وجود 76 دعامة خاصة بعمليات جراحة القلب مخبأة على جسمها .

وتم تشكيل لجنه من هيثم خلف الله ومحمود عبد الوكيل ومحمد نقراشى بحضور محمد السيد مراد مدير الحركة بحضور محمود الشربينى من أمن الجمارك .

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 2 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.