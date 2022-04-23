تفاصيل الحلقات الحادية والعشرين من مسلسلات رمضان.. إثارة وتشويق «فيديو»

شهدت الحلقات الحادية والعشرين من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3 جرى جمع التوقيعات على استمارة «تمرد»، وبدأ الناس في الشوارع والمقاهي يسألون عن تفاصيل التوقيع على الاستمارة والغرض منها، ودار حوار بين الضابط مروان والشيخ أحمد الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة، حيث وجه له الضابط الشكر بعدما سلّم أحد الإرهابيين في قريته.

مسلسل العائدون

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة.. تفاصيل الحلقات الحادية والعشرين من مسلسلات رمضان».

وفي مسلسل العائدون، استطاع الضابط عمر أن يصل إلى مكان القناص المعروف عالميا باسم «الصقر»، وواجهه قبل تنفيذ عملية الاغتيال أثناء تواجده في دولة أوروبية لنشر مخطط الفوضى.

فاتن أمل حربي

كما بدأت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل فاتن أمل حربي، بكشف الطبيب لنتيجة الأشعة لابنة فاتن، وقال الطبيب لفاتن إن الكيس سائل نخاعي على المخ وليس ورما، والتشنجات نتيجة كهرباء زيادة على المخ وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد الأدوية.

الكبير أوي

أما الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل الكبير أوي فبدأت بمكالمة هاتفية من «حزلقوم» لأخيه الكبير، يخبره فيها أنه أرسل له شنطة هدية تحتوي على دمية غريبة، وقرر «العترة» اللعب بها، ويضعها في أحد الأماكن داخل غرفته وفجأة وجدها في مكان آخر، ما أنتابه الخوف وأخبر والده أنه يخشى من الدمية.

مكتوب عليا

بدأت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل مكتوب عليا بزيارة مفاجأة لبيت أسرة «جلجل»، وحاولوا إخفاء «روقا» لكي لا تظهر آثار حملها أمام «سلمى»، والتي تحاول معرفة أسباب تجاهلهم لها، فأبلغوها أنهم يحبونها ولكن ما يمنعهم عنها هو ظروف معينة.