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بدء تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق في يوليو المقبل.. يضم 27 محطة

رئيس الهيئة القومية للأنفاق: يقل 1.4 مليون راكب يوميا

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توفيق شعبان
01:31 م | الخميس 07 أبريل 2022
اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق

اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق

أكد اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم البدء في تنفيذ الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، في يوليو 2022، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الخط السادس سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة، ومع الخط الثالث في محطة باب الشعرية، ومع الخط الرابع في محطة الفسطاط.

الخط السادس للمترو يشمل 27 محطة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، سيشمل 27 محطة، ومنها (الخصوص - مسطرد - السواح - الويلي - غمرة - باب الشعرية - السيدة زينب - الفسطاط - البساتين - القمر الصناعي - المعادي الجديدة).

الخط السادس للمترو يبدأ من الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري

ولفت، إلى أن الخط سيبدأ من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري بمحاذاة ترعة الإسماعيلية في مسار علوي، ثم يستمر حتى ميدان السواح ثم شارع بورسعيد ويتقاطع مع الخط الأول في محطة غمرة ثم أسفل شارع بورسعيد إلى ميدان السيدة زينب، ويمتد ليتقاطع مع الخط الرابع بمحطة عمرو بن العاص «الفسطاط»، ثم يستمر إلى المعادي الجديدة لينتهي بمنطقة القمر الصناعي.

الخط السادس يقل 1.4 مليون راكب يوميا

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أن تنفيذ الخط السادس للمترو سيمتد إلى 4 سنوات، وأن الخط سيقل نحو 1.4 مليون راكب يوميا، مؤكدا أن جائحة كورونا لن ولم تؤثر على تنفيذ المشروع، وأن هناك تعليمات مشددة بتعقيم وتطهير الآلات المستخدمة في تنفيذ الأعمال، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، منوها إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات جبارة، للقضاء على الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

 

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