ترسا يفوز على شبرا هارس في ختام الدورة الرمضانية بطوخ

انتهت الدورة الرمضانية بقرية ترسا في طوخ اليوم تحت رعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، وشارك فيها 30 مركز شباب يمثلون بعض قرى مركز طوخ.

ترسا وشبرا هارس في النهائي

فاز فريق ترسا على نظيره شبرا هارس بنتيجة 3-2 خلال مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب مركز شباب ترسا.

وشهد ختام الدورة الرمضانية اليوم بمركز شباب ترسا الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، والفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية.

30 مركز شباب في الدورة الرمضانية

شارك في الدورة 30 مركز شباب شهدت مبارياتهم منافسات شرسة على مدار شهر رمضان وانتهت المباراة النهائية اليوم بفوز مركز شباب ترسا بالمركز الأول وحصل على كأس البطولة ومركز شباب شبرا هارس بالمركز الثاني ومركز شباب قرقشندة حصل على المركز الثالث.

وكرم النائب أحمد بدوي ووكيل وزارة الشباب والرياضة احسن لاعب في الدورة حيث حصل عمرو كمال على كأس أحسن لاعب، وأحمد أبو زكري على أحسن حارس مرمى، ومحمود عطية أحسن أخلاق رياضية، ومصطفى عبده على هداف الدورة.

وشهد الصبروط توزيع جوائز الدورة الرمضانية على المراكز الفائزة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقال النائب أحمد بدوي إن الدورة الرمضانية هذا العام شهدت مشاركة فعالة من من نحو 30 مركز شباب على مستوى قرى مركز طوخ كما شهدت تنافسا شريفا بين جميع الفرق مؤكدا ان الدورة الرمضانية يتم تنظيمها كل عام خلال شهر رمضان الكريم.