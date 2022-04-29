إصابة سائق إثر انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي بأخميم

أصيب سائق بشركة «كريازي» بكسور وكدمات إثر حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج عند الكيلو 80 بمركز أخميم، عقب اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق وإصابته.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج يفيد بانقلاب سيارة وإصابة السائق بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 80 عند دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

إصابة السائق ونقله لمستشفى قنا العام

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل جامبو، قيادة «هاني. س. س»، 36 عاما، سائق بشركة كريازي، ويقيم بدائرة بندر قنا بمحافظة قنا، في اتجاه قنا–سوهاج، حيث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الأطار الأمامي الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بكسر بالمرفق الأيمن والساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفى قنا العام.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق سبب الحادث

وقال السائق في أثناء التحقيقات، إنه أثناء قيادة السيارة من محافظة قنا لمحافظة القاهرة لإيصال طلبية عمل، وعند الكيلو 80 بالطريق الصحراوي الغربي عند مركز أخميم بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق وإحداث إصابته المذكورة، ونفى وجود شبهة جنائية، وقد تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع أثار الحادث وإعاده تسيير الطريق، ونقل المصاب لمستشفى قنا العام بمحافظة قنا.