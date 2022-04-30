«الجندي» يسخر من مروجي شائعة إغلاق المساجد بمصر: نايمين في العسل

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببيان وزارة الأوقاف، الذي أعلنت فيه إعداد تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى، موضحًا: «الساحات ستكون مفتوحة ردًا على المغرضين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا».

وأضاف «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، أنّ إحدى القنوات زعمت أنّ المصريين يشعرون بالغضب بسبب ما وُصف بـ«إغلاق المساجد»، متابعًا: «أنهي مساجد مغلقة؟! الظاهر إن الناس دي نايمة في العسل».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «المساجد مفتوحة والساحات مفتوحة أيضا، نتحدث هنا عن أبواق الشرق والضلال التي لن تنتهي في يوم من الأيام، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر».

صلاة عيد الفطر

وأشار، إلى أن صلاة عيد الفطر ستقام بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى، مؤكدًا: «السماح لاصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة تجهيزات الصلاة أخرس ألسنة أهل الشر وأبواق الشر».

دور مديريات الأوقاف في تنظيم صلاة العيد

وشدد، على أنّ مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها إعداد صلاة العيد في المساجد والساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية، مردفًا أن الوزارة أكدت في بيانها الرسمي أنّ صلاة العيد سنة مؤكدة، بالإضافة إلى استمرار أداء درس العصر وخاطرة العشاء والواعظات بعد رمضان.