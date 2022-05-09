انخفاض درجة الحرارة وهبوب رياح باردة على المناطق الساحلية بشمال سيناء

تشهد قرى ومدن شمال سيناء أجواء ربيعية معتدلة، بالتزامن مع هبوب رياح باردة على المناطق الصحراوية والساحلية.

وهبت، فجر اليوم، رياح باردة على غالبية المناطق بالقرى والمناطق الساحلية الأخرى، وذلك بالتزامن مع اختفاء أشعة الشمس في بعض الأحياء بسماء المنطقة، برغم حالة الاعتدال المناخي الذي تشهده جميع الأماكن.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا عن سابقيه من الأيام الماضية، وبحسب المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش، فإن درجات الحرارة سجلت 31 درجة مئوية بمعدل انخفاض 5 درجات على الأقل عن الساعات القليلة الماضية.

أجواء ربيعية معتدلة

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له أن الأمور تسير بشكل طبيعي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى إصدار تعليمات لشركة النظافة بإزالة وتنظيف القمامة من شوارع المدينة، سواء من مخلفات العيد، أو تلك التي خلفتها الرياح التي هبت أوقات الليل.

وأضاف مجلس المدينة، أنه لم يتم تلقي شكاوى من المواطنين بخصوص الأوضاع المناخية والطقس، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى بمدينة العريش، وأن الأجواء المناخية ربيعية معتدلة تبشر بقدوم الصيف.

متابعة أحوال الطقس

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أصدر تعليمات سابقة لرؤساء المديريات ومجالس المدن، بضرورة متابعة الأوضاع المناخية لحظة بلحظة، والعمل على حل مشكلات المواطنين، وإزالة الرمال التي قد تخلفها الرياح على الطرق السريعة بين العريش وبئر العبد، والعريش ومناطق الوسط من سيناء.