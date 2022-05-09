غلق ملاهي بشبين القناطر بعد إصابة 3 فتيات وشاب في سقوط لعبة «فيديو»

قرر خالد العرفي، رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، غلق نادي الدولفين فى المدينة، بسبب الإهمال وتعرض 4 أشخاص للإصابة إثر سقوط صندوق ألعاب من ساقية أثناء اللعب.

وقال رئيس المدينة، إن النادي غير مرخص، وسبق وأن صدر له قرار غلق ولم ينفذ بسبب مخالفات بحمام السباحة المتواجد بالمكان، ثم صدر له قرار غلق للمرة الثانية اليوم، وتم تنفيذ القرار بالتنسيق مع مركز شرطة شبين القناطر.

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لجنة لمعاينة موقع الحادث

وكان مجلس مدينة شبين القناطر شكل لجنة لمعاينة موقع سقوط لعبة ملاهي شبين القناطر، وكذلك منطقة الملاهي التي شهدت الواقعة، لكشف ملابسات وأسباب الحادث الذي أسفر عن إصابة 3 فتيات وشاب، نتيجة سقوط صندوق لعبة الساقية من ارتفاع كبير.

ونُقل المصابون للمستشفيات لإسعافهم وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10675 جنح مركز شبين القناطر، وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة فنية لفحص الواقعة وبيان أسبابها، وما إذا كانت ناتجة عن إهمال أو عدمه، فيما قام أهالي المصابين بالتصالح مع صاحب الملاهي وإنهاء الموضوع بشكل ودي.

وتوصلت اللجنة إلى أن المكان غير مرخص، وصادر له قرار غلق بسبب مخالفات حمام السباحة، وأصدرت اللجنة توصية بالغلق الكلي للمكان عقب حادث السقوط وتم تنفيذه اليوم.

تفاصيل سقوط لعبة ملاهي

كانت مدينة شبين القناطر شهدت إصابة 3 فتيات وشاب في حادث سقوط صندوق من ساقية بملاهى في مدينة شبين القناطر، أثناء احتفال الفتيات بالعيد وركوب الساقية فسقط بهم الصندوق على رأس الشاب من ارتفاع حوالي 6 أمتار، ما أدى إلى إصابتهن، وإصابة الشاب بإصابات بالغة.