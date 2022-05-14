للطلاب وحديثي التخرج.. شروط المشاركة في التدريب بالبنك الأهلي

يبحث الكثير من حديثي التخرج عن فرص للعمل في البنوك المصرية، خاصة إذا كان تخرج من إحدى الكليات أو التخصصات الاقتصادية مثل كلية التجارة والحاسبات وغيرها، ويقدم البنك الأهلي للطلاب في الصف الأخير، وحديثي التخرج فرصة التدريب والعمل في البنك.

ويستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء الشروط المطلوبة لتقديم في تدريب البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت، في السطور التالية:

الفئات المستهدفة من التدريب

وبحسب الموقع الرسمي للتدريب هي الشريحة المستهدفة، هي طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

شروط التقدم لتدريب في البنك الأهلي

ويحب أن تتوفر في المتقدمين بعض الشروط وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أن يكون مقيدًا بإحدى الكليات أو التخصصات التالية: تجارة تخصص «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية».

إدارة اعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق»

اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء»

كليات تكنولوجيا المعلومات

كليات حاسبات ومعلومات

كليات هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات»

كليات حقوق

ويشترط أن يكون التقديرات الحاصل عليها المتقدم للسنوات الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى.

كما يشترط ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقًا والجدول المرفق.

الأوراق المطلوبة للحصول على تدريب في البنك الاهلي

ويتطلب التدريب في البنك الأهلي إحضار المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي

إثبات قيد من الجامعة.

بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

وتصل مدة التدريب في البنك 3 أشهر على شرط اجتياز الاختبارات، والمقابلات التي يعدها البنك.

ويمكن للراغبين التقديم للتدريب في البنك الأهلي، على الموقع الرسمي للبنك «أونلاين».