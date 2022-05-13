مواعيد القطارات اليوم الجمعة على خطوط الصعيد بالسكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات اليوم الجمعة، على جميع خطوط الصعيد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أى أعطال أثناء مسير القطارات.

وأضافت السكة الحديد أن مواعيد القطارات اليوم تم وضعها لتناسب كافة الركاب، بسبب طول الرحلة على خطوط الوجه القبلي، مؤكدة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي كورونا.

ونوهت السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات اليوم ستكون منتظمة، علاوة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، إضافة إلى تجهيز غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير حركة القطارات.

مواعيد قطارات أسوان

1- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

2- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

3- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

4- قطار رقم 996 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

5- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

6- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

7- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

8- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

9- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

10- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

11- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

12- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 02.05 صباحًا.

13- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي

1- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

8- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرًا.

9- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرًا.

10- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 مساء.

11- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 17.15 مساء.

12- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 مساء.

13- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 مساء.

14- قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

15- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.

16- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 مساء.

مواعيد قطارات أسوان - القاهرة

1- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 04.10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04.35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 05.45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 06.40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد موعد قيامه من القاهرة الساعة 07.05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 10.15 صباحًا.

8- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 15.00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 مساء.

10- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 17.15 مساء.

11- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

12- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

13- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.30 مساء