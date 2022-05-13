عشيقة ميكانيكي كرداسة: «نويت أتوب هددني بالفضيحة.. فخليت جوزي قتله»

قررت المتهمة بقتل ميكانيكي كرداسة بمشاركة زوجها في جلسة تحقيق النيابة صباح أمس، أنها كانت تجمعهما علاقة غير شرعية قبل زواجها لمدة دامت 8 سنوات، أملاً في أن يتزوجها العشيق، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد زواجها مدة 3 سنوات حتى دبرت لقتله.

3 سنوات من الخداع

واستمرت في خداع زوجها طيلة 3 سنوات بمعدل مرة كل أسبوع بحجة أنها تذهب للمبيت بشقة شقيقتها والاطمئنان عليها وتعود في اليوم التالي دون أن يشعر الزوج المخدوع بخيانة زوجته، وعندما قررت إنهاء هذه العلاقة خشية الفضيحة وعلم زوجها قائلة: «نويت التوبة فهددني بالفضيحة»، موضحة أن العشيق هددها بإخبار زوجها أنها على علاقة غير شرعية به وكشف سرها، الأمر الذي دفعها للتفكير في حيلة للتخلص منه.

خطة العشيقة للتخلص من الميكانيكي

أخبرت العشيقة زوجها أن هناك من يعترض طريقها ويتابع سيرها ليجرها معه في علاقه محرمة، فاشتاط الزوج المخدوع غضبا لشرفه وقرر الانتقام من هذا الشخص واخبرها أن تلبي رغبته وتذهب إليه، ليفاجأ العشيق بالزوج داخل شقته يتعدى عليه بالضرب ليتسبب في قتله خنقا ثم يخرج سلاحا أبيضا «موس حلاقة» ويقطع عضوه الذكري تمثيلاً بجثمانه.

القبض على الجناة

وتمكن الزوج المخدوع بمعاونة زوجته من إخفاء معالم الجريمة والتخلص من جثة الميكانيكي عن طريق إلقائها بالقرب من المنطقة الصناعية، حتى عثرت أجهزة الأمن على جثمان العشيق وتمكنت من حل اللغز والقبض على الجناة، وبمواجهتهما أقرا بتفاصيل الواقعة وفوجئ الزوج بخيانة زوجته طيلة السنوات الثلاث التي مضت.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس العشيقة وزوجها بتهمة القتل العمد والتمثيل بجسد العشيق ومحاولة تضليل جهات البحث، وتتابع النيابة استكمال التحقيق في الواقعة.