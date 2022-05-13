إصابة أسرة بتسمم عقب تناول وجبة سمك في الغربية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتي العام، بمحافظة الغربية، وتم عمل غسيل معدة لهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد باستقبال مستشفى زفتي العام 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم زوجين واثنين من أبنائهم في حالة مغص معوي وقئ مستمر واسهال، بسبب تسمم غذائي إدعاء تناول وجبه طعام فاسدة.

إسعاف المصابين

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث دائرة مركز شرطة زفتي بمحافظة الغربية، إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات والمعاينة، وتبين إصابة 4 أشخاص وهم زوجين واثنين من أبنائهما، وهم أحمد فريد حسين «الزوج»، وأسماء صابر فتوح «زوجة»، وسلمي أحمد فريد «ابنة»، وحبيبه أحمد فريد «ابنة»، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتي العام بواسطة سيارة إسعاف، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وبسؤال المصابين في محضر الواقعة، أكدوا إصابتهم بمغص وقئ ومستمر عقب تناولهم وجبة سمك فاسدة، وتم عمل غسيل معدة لهم ووضعهم تحت الملاحظة بعد استقرار حالتهم الصحية، وحرر محضر بالواقعة وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها.