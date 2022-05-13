جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين في حادث «جوزيف تيتو»

تستمع جهات التحقيق لأقوال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بين سيارة ملاكي، وأخرى «ميكروباص» أعلى محور «جوزيف تيتو» بمنطقة النزهة، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى.

النيابة تنتدب لجنة فنية من المرور لبيان سبب الحادث

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للتعرف على أسباب وقوع الحادث، كما طلبت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حيال الواقعة، كما انتدبت لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور لإعداد تقرير مفصل عن سبب الحادث.

«المرور» ترفع آثار الحطام

كانت الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور جوزيف تيتو، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وجرى الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات.

إصابة 14 شخصًا وتصادم 7 سيارات

وفي سياق متصل، أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» من أعلى الدائري، وتصادم 7 سيارات أمام نزلة قليوب في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كانت البداية بتلقي اللواء غالب مصطفى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» أعلى الدائري، أمام نزلة قليوب في الاتجاه القادم من أكتوبر، وتصادم 7 سيارات، ونُقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ورفع آثار الحادث على جانبي الطريق، لعدم تعطيل حركة المرور، وإعاقة المسافرين وأصحاب السيارات.

وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة، لكشف ملابساتها والوقوف على أسبابها.