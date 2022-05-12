السكة الحديد تحذر الركاب من نزع الكمامة في القطارات: الغرامة 50 جنيها

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن انتظام حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم، دون حدوث أي أعطال أو معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، علاوة على نشر فرق صيانة بالمحطات؛ لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها، لعدم تعطل حركة القطارات، موضحة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من تفشي كورونا.

50 جنيها غرامة على الممتنعين لارتداء الكمامة داخل المحطات

وأكدت السكة الحديد، أنه سيتم فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها على جميع الممتنعين بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مطالبة جميع الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، بالألتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، مشيرة إلى أن جميع المحطات بمختلف محافظات الجمهورية تخضع لأعمال تطهير وتعقيم بشكل دوري.

بـ200 مليار جنيه تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد

وقال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحديث المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لتقليل حوادث القطارات، موضحا أن خطة التطوير تكلف 200 مليار جنيه.

البوابات الإلكترونية هدفها القضاء على ظاهرة التهرب من قيمة تذكرة القطارات

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البوابات الإلكترونية والتي تم تركيبها في 5 محطات وهي «مصر برمسيس - الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور»، كمرحلة أولى، هدفها القضاء نهائيا على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، والقضاء على المتسولين والباعة الجائلين، مطالبا جموع الركاب في المترو والسكة الحديد بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية بسبب كورونا.