محافظ شمال سيناء يسلم مشروعات تحسين سبل الحياة للمستفيدين

سلم الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مشروعات تحسين سبل المعيشة لعدد من الأسر المستفيدة في مدينة الشيخ زويد، في حضور، سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي سابقًا، أحمد عبدالله، منسق برنامج تحسين سبل المعيشة، حاتم أحمد فراج، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة نور على نور، مصطفى المالح، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، موسي رويشد، رئيس فرع جمعية رسالة نور على نور بالمحافطة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن السيناوي، وضمن مبادرة حياة كريمة.

المحافظ: تقديم الخدمات لأهالي القرى العائدين

وشدد محافظ شمال سيناء، على تقديم مختلف الخدمات لأهالي القري العائدة بالشيخ زويد، بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الجهات، لحفر عدد 60 بئر مياه بالقري العائدة بالشيخ زويد.

من جانبه أكد مصطفى المالح، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن برنامج مشروعات تحسين سبل المعيشة يهدف إلى تحويل الأسرة إلى أسرة منتجة بدلًا من تلقيها المساعدات.

80 مشروعا للقرى العائدة

وأضاف «المالح»، أن إجمالي المشروعات تبلغ 80 مشروعًا، منها 45 مشروع أغنام، 13 مشروع خياطة، 7 مشروعات بقالة، 4 مشروعات أدوات كهربائية، ورشة نجارة، مشروعين زراعيين، ٩ مشروعات دواجن.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله منسق المبادرة، أنه جرى إسناد 50 مشروعًا كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية بدأت بتسليم 4 مشروعات وهي مشروعين بقالة ومشروعين آخرين لتربية الأغنام، إذ تتراوح قيمة المشروع من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار حاتم أحمد فراج، إلى الانتهاء من حفر بئر مياه في الخروبة لزراعة 5 أفدنة، إذ يجري حفر 10 آبار أخرى بمناطق الخروبة والكوزة وأبوهاني والعرادات.

أعلن فراج، عن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في إطار رسالة الجمعية في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والغذاء والكساء والمياه والمسكن والمشاريع التنموية.