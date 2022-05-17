خد إخلاء سبيل ونط من الرابع.. تفاصيل محاولة متهم إنهاء حياته بمحكمة شبين الكوم

تفاصيل جديدة، كشفها مصدر أمني، بشأن واقعة قفز أحد المتهمين من الطابق الرابع بمحكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية، بعد إنتهاء التحقيقات معه، إذ دفع المتهم قوة التأمين، وفر هاربا، ليلقي بنفسه خارج المبنى، ليسقط أمام المحكمة بإصابات خطيرة، ويتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، ووضعه في العناية المركزة.

قبض عليه بعد سرقة هاتف

أوضح المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في واقعة سرقة هاتف محمول، وأنه ليست له معلومات جنائية سابقة، ومقيم بإحد قرى مركز شبين الكوم، مشيرا إلى أن جهات التحقيق، أمرت بإخلاء سبيل المتهم، قبل محاولته التخلص من حياته داخل محكمة شبين الكوم، ولم يعرف السبب وراء تلك المحاولة، رغم إخلاء سبيله في القضية.

مصدر طبي يكشف حالته الصحية

قال مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المصاب وصل إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، في حالة خطيرة، ونقل إلى العناية المركزة، مشيرا إلى أنه مصاب بكسور متفرقة، وحالته العامة غير مستقرة، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة من قبل الأطباء.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام متهم بدفع قوات التأمين، ومحاولة التخلص من حياته قفزا من الطابق الرابع، ونقل إلى أحد المستشفيات لإنقاذ حياته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها.