طقس معتدل بمدن شمال سيناء.. والعظمى تسجل 28 درجة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، اليوم الخميس، طقسا متوسطا ما بين حار ومعتدل على جميع المناطق سواء الساحلية أو الصحراوية، حيث هبت رياح باردة على معظم الأنحاء قبيل صلاة الفجر، ثم عادت للهدوء مجددا مع شروق الشمس.

الأرصاد تحذر من طقس متقلب

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان صادر اليوم، أن درجات الحرارة وصلت إلى 28 درجة، بارتفاع درجتين عن أمس والذي سجل 26 درجة على معظم الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات المناخية المفاجئة بجميع الأنحاء، موضحة أن الأجواء المناخية حتى الآن غير مستقرة.

خيام صيفية على ساحل البحر

وقام بعض أهالي مدينة العريش بوضع الخيام الصيفية على ساحل المدينة، وذلك لقضاء اليوم على الشاطئ، فرارا من حرارة البيوت وزحام المدينة.

على الجانب الآخر، قام مجلس مدينة العريش بالعمل صباحا على تنظيف الشوارع الرئيسية بوسط المدينة من القمامة والأوراق والرمال المتناثرة والتي خلفتها الرياح التي ضربت المنطقة بشكل ملحوظ بعد منتصف الليل.

مجلس مدينة العريش يتابع التطورات لحظة بلحظة

وقال قسم العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش في بيان، إن هناك متابعة لحظة بلحظة للأجواء المناخية، ومتابعة جميع التطورات، والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات، والإبلاغ الفوري عن المشاكل التي قد تحدث مثل انقطاع التيار الكهربائي أو المياه، أو تراكم أكياس القمامة بشوارع المدينة.