زوج ينهي حياة زوجته برصاصة خطأ في الدقهلية: «متزوجين من 5 شهور وحامل»

توفيت طالبة جامعية في محافظة الدقهلية، اليوم، بطلق ناري على يد زوجها، وذلك خلال قيامه باستخدام السلاح والعبث به، ما ترتب عليه خروج عيار ناري بطريق الخطأ.

وفاة زوجة بطلق ناري

وتلقى مأمور مركز شرطة منية النصر بلاغا من أهالي عزبة جعفر، التابعة لقرية برمبال الجديدة التابعة لدائرة المركز، بمصرع زوجة بطلق ناري على يد زوجها، إثر إصابتها بطلق خرطوش عن طريق الخطأ، وتم تحويل جثة الزوجة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وانتقل ضباط مباحث منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال الشهود، أكدوا أن الزوج وقعت مشاجرة بينه وبين أشقائه من الأب على الميراث، وأثناء تنظيف سلاحه أطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش، فخرج في رأس زوجته بطريق الخطأ، ما ما أسفر عن مصرعها.

وتوصلت التحريات وسؤال الجيران إلى أن مشاجرة وقعت بين الزوج وبين أشقائه من الأب على الميراث، وأثناء تنظيف السلاح خرجت طلقة خرطوش في رأس زوجته، ما أسفر عن وفاة الزوجة، وتُدعى وسام محمد إسماعيل، 23 عاما، طالبة جامعية بكلية الآداب بجامعة المنصورة، إثر خرطوش عن طريق الخطأ من بندقية خرطوش على يد الزوج «أحمد ح ي»، 26 عاما.

شهود العيان: الحادث وقع أثناء تواجد والدة الزوجة

وأكد شهود العيان، أن الحادث وقع أثناء وجود والدة الزوجة في البيت لزيارتها حيث أنها عروس، وتم زواجها منذ حوالي 5 أشهر، وحامل بالشهر الثاني، وكانت والدتها في منزل ابنتها لزيارتها أثناء حادث.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، وباشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث.