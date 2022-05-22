شركة المياه: قبول 27 متقدما للتعيين لوظيفة أخصائي علاقات عامة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسماء المتقدمين الذين تم تعيينهم لوظيفة أخصائي علاقات عامة وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 و2 لسنة 2021 والتي أعلنت فيه الشركة عن حاجتها إلى شغل وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العليا في عدد من التخصصات والوظائف المختلفة لشغل وظائف «أخصائي علاقات عامة».

التعيين لوظيفة أخصائي علاقات عامة حسب ترتيب الدرجات بكشف الأسماء

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قبول 27 متقدم للتعيين لوظيفة أخصائي علاقات عامة، والإعلان عن 34 متقدم كاحتياطي حسب ترتيب الدرجات بكشف الأسماء المنشورعن الشركة بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية وفقا للإعلان رقم 1و2 لسنة 2021.

5 مستندات مطلوبة للتقديم بوظيفة أخصائي علاقات عامة

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 5 مستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة أخصائي علاقات عامة وفقا للإعلان رقم 1 و2 لسنة 2021 كالتالي:

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

8 شروط مطلوبة للمتقدمين لوظيفة أخصائي علاقات عامة

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى 8 شروط مطلوبة للتقديم في وظائف شركة مياه الشرب وفقا للإعلان رقم 1 و2 لسنة 2021 كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في أول شهر مارس 2021.

- أن يكون مقيما بالقاهرة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

- أن يجتاز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر.

- أن يجتاز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية بدرجة نجاح 50٪ فأكثر.

- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.