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القبض على المتهم بالتعدي على جاره بسلاح أبيض في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
08:10 م | الأحد 22 مايو 2022
قوات الشرطة - أرشيفية

قوات الشرطة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من جاره لمحاولته التعدي عليه بسلاح أبيض «سكين».

استدعاء المجني عليه 

وبالفحص أمكن تحديد القائم على الفيديو، وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وباستدعائه اتهم جاره «عامل– مقيم بذات الناحية» بمحاولة التعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» بسبب خلافات الجيرة وسابقة تحرير محضر بالواقعة.

المتهم يعترف بالواقعة 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون التعدي على الشاكي، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض.

 

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