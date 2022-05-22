ضبط 1153 قضية تموينية.. وتحريز 776 شيشة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 2 طن دقيق أبيض، 291 قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالي مضبوطات بلغت 7,995 طن «مكرونة، أرز، دقيق أبيض، سناكس، أعلاف».

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 23784 عبوة مستحضرات تجميل، 3760 قطعة مستلزمات تكييف، 810 حقيبة يد، 855 حذاء رياضي، 75 عبوة سجائر، 10 إسطوانات بوتاجاز، 10 طن أسمنت، و388 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 12 قضية دقيق مدعم، 76 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 110 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 80 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 30 قضية توقف عن الإنتاج، 80 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 2,150 طن دقيق بلدي.

ضبط 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 9 أطنان دقيق مدعم «مخابز»، 1٫100 طن سكر تمويني - 1٫750 طن أسمدة زراعية، 2200 لتر سولار، 5 أسطوانات بوتاجاز، وبلغ إجمالي المضبوطات 33.995 طن، 15 أسطوانة بوتاجاز، 75 عبوة سجائر، 2200 لتر مواد بترولية، 23784 عبوة مستحضرات تجميل، 3760 قطعة مستلزمات تكييف، 810 حقيبة يد، 855 حذاء رياضيا.

ضبط 1383 قضية تموينية

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3049 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر السلبية داخل القطارات ومترو الأنفاق، و14001 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 195 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 174 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص، وضبط 1383 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

633 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و31 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، و633 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 207 أحكام قضائية متنوعة، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5241 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5224 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 17 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 470 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

وأسفرت الحملات كذلك، عن تحرير 470 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 147 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 766 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.