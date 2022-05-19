حبس سيدة قتلت زوجها المسن بسبب خلاف على ملكية منزلهما

أمرت نيابة سوهاج العامة اليوم، بحبس المدعوة «صابرة .ش .ف. ح» البالغة من العمر 39 عامًا وتعمل ربة منزل، وتقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامها بقتل زوجها المدعو «عبدالصادق م. ع. ا» ويبلغ من العمر 79 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا.

وأقدمت المتهمة على قتل زوجها إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لتشابك بالأيدي بسبب خلاف حول ملكية منزلهما، إذ كتب المجني عليه نصف منزله باسم زوجته بيعًا، ولكنه أراد التراجع عن البيع، وطلب منها إعادة نصف المنزل فرفضت، وحدثت المشادة التي تطورت لمشاجرة، لقى على إثرها الزوج المسن مصرعه.

تفاصيل الواقعة وبلاغ الجثة

وترجع الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بوفاة شخص بمنزله بدائرة مركز البلينا بالمحافظة.

وعند الانتقال لموقع الحادث، تبين وجود جثة المدعو «عبد الصادق م. ع. ا»، مسجاة على الأريكة بالطابق الأول، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجات بالوجه والرأس، وتم نقله لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.

زوجة المجني عليه وراء الحادث

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزوجته المدعوة «صابرة»، تطورت إلى تشابك بالأيدى بسبب رغبته في استرداد ملكية نصف المنزل القاطنين به، والذي سبق أن تنازل عنه لها منذ فترة ورفضها ذلك، فدفعته أرضًا ما أدى لوفاته.

واتهم نجل شقيق المتوفى المدعو «عمر. ا. م .ع » البالغ من العمر 30 عامًا ويعمل عاملا زراعيا، يقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة.