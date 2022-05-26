تحرير 93 محضرا للمخالفين في حملة مكبرة بسوهاج

تستمر الحملات المكبرة لضبط الأسواق ورفع الاشغالات بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع قوات شرطة المرافق بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

تحرير 93 محضرًا بمركز ومدينة طهطا

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات بمختلف الشوارع والميادين، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر إشغال طريق وضبط عدد 75 بايكات وموازين مخالفة وعدد 15 إزالة فروشات فاكهة وتندات بإجمالي عدد 93 مضبوطات متنوعة وتم تحرير محاضر للمخالفين.

الجهات المشاركة بتنفيذ حملة المرافق بمركز طهطا

وقد تمت الحملة بناء على تعليمات عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبإشراف جمال شومان نائب رئيس المركز، والسيد البحيري رئيس قرية الصفيحة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ومسؤولي الإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والبيئة والنظافة ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ووذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

معاينة وتسليم موقع مركز التأهيل الاجتماعي بمركز طهطا

وفي سياق منفصل، عاين عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا موقع مركز التأهيل الاجتماعي، والذي جرى تحديده بساحل طهطا، والذي يعتبر من أهم المشروعات التي تهدف إلى خدمة المواطنين بمركز ومدينة طهطا والمراكز والمدن المجاورة، وتمت المعاينة وتسليم الموقع للجهات المعنية للبدء في التنفيذ.