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مصرع سائق إثر انقلاب سيارته بأخميم.. تفادى 3 أطفال

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شيماء دراز
12:30 م | الأحد 29 مايو 2022
صورة الحادث

صورة الحادث

لقي سائق مصرعه إثر انقلاب سيارته في أثناء تفادى 3 أطفال، وذلك في محافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين العابدين رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري مدير البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة نقل ناحية وصلة نجع الخطيب وكوبري عبود بمركز أخميم بمحافظة سوهاج ووفاة قائد السيارة. 

الانتقال لموقع الحادث 

وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود سيارة نقل ملقاه على جانب الطريق ووجود جثة السائق داخلها، ليتم نقلها ووضعها بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة. 

شاهد عيان يروى التفاصيل

قال شاهد عيان، إن السائق حاول تفادى 3 أطفال على الطريق معرضًا نفسه للانقلاب، حيث كان الثلاثة أطفال الذين تتراوح أعمارهم من عامين حتى 5 أعوام، يعبرون الطريق بمفردهم، وقد ظهروا فجأة أمام السائق.

حاول شاهد العيان تحذير الأطفال بحسب تصريحاته لـ«الوطن»، لكنهم أصروا على العبور والوقوف أمام السيارة ليتفاداهم السائق وتنقلب السيارة به، مضيفًا السائق فداهم بنفسه، ويجب محاسبة أولياء أمور الأطفال على تركهم هكذا.

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