إزالة وفك شدة خشبية لـ7 مبانٍ مخالفة بمركزي أخميم ودار السلام خلال 48 ساعة

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة سوهاج التصدي لمخالفات البناء، حيث تتم الإزالة الفورية للمباني المخالفة وفك الشدات، وتمت إزالة وفك شدة خشبية لـ7 مبانٍ مخالفة.

إزالة مبنى مخالف 150 مترًا بدار السلام

قامت الوحدة المحلية لقرية السلام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بحملة إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على مساحة 150 مترًا بقرية السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إزالة 4 مبانٍ على مساحة قيراط بدار السلام

تمت إزالة 4 مبانٍ مخالفة بدائرة مركز دار السلام على مساحة قيراط، وخلال تلك الحملات أكد محمد السيد، رئيس مركز ومدينة دار السلام، على ضرورة متابعة حالات مخالفات البناء بالمركز وعدم التهاون في أي مخالفات وضرورة سرعة التصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة شدة خشبية 80 مترًا بأخميم

تمت إزالة الشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف بالدور الأول العلوي بناحية قرية الحواويش البحرية بمركز أخميم بسوهاج على مساحة 80 مترًا.

إزالة شدة خشبية بقرية نيدة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية نيدة بحملة إزالة للشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف بالدور الأول علوي بأحد المنازل بالتل الأوسط التابع لقرية نيدة، وذلك بحضور فؤاد عبد اللطيف، رئيس القرية، وفنيي خط التنظيم، وخلال ذلك شدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، على تفعيل فرق الرصد الميداني والمتابعة لرصد حالات البناء المخالف والإبلاغ الفوري عن أي تعديات لإزالتها في مهدها.