حتى الخميس المقبل.. أماكن سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والأحياء التابعة لها خلال الأيام المقبلة وحتى الخميس الموافق 2 من شهر يونيو المقبل 2022 بدءا من الساعة الثامنة صباحا.

أماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بنطاق عمل الشركة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والأحياء وهي كالتالي..

** قطاع المركز (قرية السرو) وقطاع ديرب نجم بقرية صفط زريق وقرية الديسة يوم غد الثلاثاء.

** قطاع أبو كبير بقرية كفر الشوبكي يوميا حتى الخميس الموافق 2 من شهر يونيو المقبل.

السيارات المتنقلة تم تصميمها وتجهيزها خصيصاً بأحدث التكنولوجيا

من جانبه، أكد عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تم تصميمها وتجهيزها خصيصاً بأحدث التكنولوجيا، لتعمل وفق خطة تستهدف تغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة لتأدية كل مهام مراكز خدمة العملاء الثابتة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للجمهور

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى» والمشاركة في حملات التوعية.