ضبط 41 طن قمح في طريقها للسوق السوداء خلال أسبوع بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم السبت، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتعاون مع مديرية التموين بسوهاج، ومباحث التموين، بضبط سيارة نصف نقل محملة بـ7 أطنان من الأقماح، قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار جهود المحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتطبيق القانون ومنع تداول الأقماح خارج الإطار القانوني.

ضبط 16 طن قمح في طما

وأشارت مصادر بمديرية التموين في محافظة سوهاج إلى أن إجمالي كميات القمح التي تم ضبطها في طريقها للبيع في السوق السوداء، على مدار هذا الأسبوع، ارتفعت إلى 41 طناً، حيث تم في وقت سابق ضبط 16 طن قمح بمركز طما، قبل بيعة سوق سوداء بناحية «نجع عمرة»، وتم تحرير محضر للمخالفين، واتخاذ تعهد بالتوريد للصوامع والشون الحكومية.

ضبط 18 طن قمح بالسوق السوداء في سوهاج

كما تمكنت إدارة تموين مركز ومدينة سوهاج، يوم أمس الجمعة، بقيادة المهندس عبد السميع أبو الحمد عمران، مدير إدارة التموين بمحافظة سوهاج، وهلال سعد الدين، المفتش بالإدارة، وبرفقه قوة سرية من مباحث التموين، من ضبط عدد 3 سيارات محملة بـ18 طن قمح، وتم أخذ إقرار التحفظ لحين توريدها بصومعة سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات مكثفة لتوريد الأقماح بسوهاج

ومن جانبه، أوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتوريد الأقماح المضبوطة للشونة بمدينة طهطا، لافتاً إلى المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط حركة تداول الأقماح، ومنع أية مخالفات، مناشداً جميع المزارعين والتجار بتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك.