وفاة عامل تحت أنقاض انهيار سقف مبنى تابع للوحدة المحلية بطهطا

لقي عامل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مصرعة عقب انهيار سقف مبنى تابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج يفيد بتلقي قسم طهطا بلاغا بانهيار جزء من سقف مبني تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ البري إلى موقع الحادث وبالفحص تبين انهيار جزء من سقف مبنى خال تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مشيد بالخرسانة ومكون من طابق واحد علي مساحة 400 متر وذلك حال قيام الوحدة المحلية بإزالته تمهيداً لتجديده.

نفي الشبهة الجنائية

ونتج عن ذلك وفاة العامل «موسى م ع م» 45 عاما ويقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

أفاد كل من شقيق المتوفى «حسام م ع» 35 عاما عامل ويقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج و«محمد ا ا ع» 42 عاما مقاول ويقيم بمحافظة الإسكندرية بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية

كما تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.