«المصرية للمناعة»: مصر تخطت دولا أوروبية في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فوز مصر بتنظيم مؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول إنجاز عظيم، وجاء نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في تطوير المستشفيات الحكومية والنموذجية والخاصة، وإقامة مصر لقاعدة صناعية كبرى للدواء، فضلًا عن توطين صناعة الدواء، والنجاح المصري في توفير اللقاحات.

مصر تنجح في التعامل مع 5 موجات كورونا

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة النيل للأخبار، أنّ مصر نجحت في السيطرة على 5 موجات من كورونا، والسبق الذي حققته في صناعة اللقاحات والذي لم تصل إليه بعض الدول الأوروبية، إذ أنفقت نحو 450 مليون دولار لتوفير 8 أنواع من اللقاحات للمصريين والمقيمين داخل الجمهورية مجانًا، مشيرًا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بإطلاق مصر لمبادرة 100 مليون صحة، والتعامل مع جائحة كورونا.

100 مليون صحة قطعت الطريق أمام انتشار الفيروسات

كما لفت إلى أنّ مبادرة 100 مليون صحة قطعت الطريق أمام انتشار فيروس كورونا، وأي فيروس مستجد مثل جدري القرود، واصفًا الشراكة بين مصر والدول الإفريقية بالجديدة، وأنها ساهمت في نقل خبرات مصر في التعامل مع جائحة كورونا والقضاء على فيروس C، الذي نجحت الدول في القضاء عليه في أكبر حملة في التاريخ.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ مؤتمر الطبي الإفريقي الأول هام جدًا، ويقدم خبرات علمية هامة ويتضمن محاضرات علمية، وبه تحديث للمعلومات وتبادل للخبرات، وهو ما يعود على القارة السمراء بالخير، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية ضمن 102 دولة مشاركين في المؤتمر و350 شركة عالمية و350 جلسة و20 ورشة، كلها تدور حول التحديات التي تهدد القارة السمراء صحيًا وطبيًا، ومواجهة الأمراض مثل فيروس C والإيدز، والتي تمثل إفريقيا أكبر بؤرة له في العالم.

وباء التبغ يقتل 8 ملايين كل عام

وأشار إلى تخوف القارة السمراء من انتشار وباء التبغ الذي يقتل نحو 8 ملايين في كل عام، لافتًا إلى انتشار سوء التغذية بصورة كبيرة في إفريقيا ونقص فيتامين أ، ونقص الحديد، والبروتين، فضلًا عن انتشار الملاريا،