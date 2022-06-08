العثور على جثمان إحدى الطفلتين الغارقتين في نيل أخميم بعد 24 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، قبل قليل، بمساعدة عدد من أهالي قرية «نجع الكمايلة»، التابعة لقرية «الكولة»، بدائرة مركز أخميم، من انتشال جثة إحدى الطفلتين الغارقتين في نهر النيل، اللتين سقطتا في المياه أثناء لهوهما أمام منزل الأسرة، في وقت سابق أمس الثلاثاء، بينما تتواصل أعمال البحث عن جثمان الطفلة الأخرى لليوم الثاني على التوالي.

استمرار البحث عن جثمان الطفلة الأخرى

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن جثمان الطفلة الأخرى، ابنة عم الأولى، حيث تنتمي الطفلتان لنفس العائلة، ولم يتبين أي الطفلتين تم انتشالها حتى الآن، نظراً لوجود الجثة لأكثر من 24 ساعة في مياه نهر النيل بـ«نجع الكمايلة»، دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

أحداث واقعة غرق طفلتين في «نجع الكمايلة»

ولقيت طفلتان من عائلة واحدة مصرعهما غرقاً في نهر النيل، أمس الثلاثاء، تدعيان «م. أ.»، 7 سنوات، وابنة عمها «م. ف.»، 5 سنوات، حيث كانت الطفلتان تلهوان في المياه، هرباً من حرارة الجو، أمام منزلهما في قرية «نجع الكمايلة»، لتسقطا في النيل، وتجرف المياه جثمانيهما بعيداً، وتم تشكيل فرق إنقاذ من أهالي القرية للبحث عنهما، بجانب فرق الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم

تم نقل جثمان الطفلة، الذي تم انتشاله من المياه اليوم الأربعاء، إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.