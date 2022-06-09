محافظ أسيوط: الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد مجلس الوزراء لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والوقوف على آخر تطورات العمل ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، فضلاً عن مناقشة المعوقات وأي ملاحظات حتى يتم تلافيها ووضع حلول عاجلة لها.

واستعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة ومختلف القطاعات التنفيذية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها بمختلف القرى والمراكز، بالإضافة إلى استعراض تقرير مجلس الوزراء للمشروعات التي يجري تنفيذها والجهود التي تبذلها المحافظة لتذليل كافة العقبات لسرعة تسليم الأراضي للشركات المنفذة للمشروعات بالقرى المستهدفة خلال تلك المرحلة، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والقطاع الصناعي بالمحافظة وتذليل العقبات لتطوير بيئة الاستثمار والإسراع في عجلة التنمية الصناعية.

توفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين

وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وهو ما يظهر جلياً في تنفيذه للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى دعم عجلة التنمية وفتح آفاق صناعية متعددة توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الدولة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية تناسب مختلف نشاطات الصناعات وتماشيا مع الطفرة التي تستهدفها الدولة في المجال الاقتصادي بالتوازي مع مختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى متابعته الدورية لتنفيذ تلك المشروعات بالقرى والنجوع والمراكز من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز، أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات مع مسئولي القطاعات المختلفة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، ووفقا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة.

تقديم الدعم لتنفيذ المشروعات

وأضاف اللواء عصام سعد، أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى، والتي تمثلت في المجمعات الخدمية، وتعدت 35 مشروعا بتكلفة 342 مليون جنيه.

كما شملت المجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 151 مليون جنيه، والشباب والرياضة 81 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة بتكلفة 219 مليون جنيه، والصحة 106 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 136 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة للأبنية التعليمية وتشمل 121 مشروعا «1227 فصلا دراسيا» بتكلفة 430 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و291 مليون جنيه، والري 37 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 570 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروع جاري العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة.

مشروع تطوير الريف المصري

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط خلال مرحلتها الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز، وهي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، كما يتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، بينما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.